Путин подписал закон о ратификации военного соглашения с Никарагуа

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует соглашение между Россией и Никарагуа о военном сотрудничестве. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Ратификация соглашения способствует укреплению военного сотрудничества между двумя странами. Оно создаст правовую базу для определения целей, форм и направлений взаимодействия. Также соглашение защитит интересы российских граждан, участвующих в его реализации, от юрисдикции Никарагуа.

Министерство обороны России и Главное командование армии Никарагуа назначены ответственными за выполнение соглашения.

Ранее президент подписал указ об исключительно российском происхождении экипировки для военнослужащих с 1 января 2026 года. Начиная с 2027-го ее должны шить только из российских тканей. В апреле этого года глава государства оценил уровень обеспечения российской армии обмундированием.