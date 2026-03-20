Россия рассчитывает на продолжение трехсторонних переговоров по Украине

Россия намерена продолжить трехсторонние переговоры по Украине в ближайшем будущем. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС .

«Мы надеемся на то, что в ближайшей перспективе сможем продолжить эти переговоры», — сказал он.

С начала 2026 года делегации из России и Украины, при участии США, провели три раунда переговоров. Последний из них прошел в Женеве 17–18 февраля.

Ранее член палаты представителей американского конгресса Анна Паулина Луна отметила, что Россия и Соединенные Штаты продолжают активно вести переговоры по вопросам урегулирования конфликта на Украине. До этого она говорила, что американская сторона начала работу по нагнетанию обстановки в отношениях с РФ.