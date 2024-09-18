Россия распространила в ОБСЕ данные об убийствах Украиной мирных жителей в 2024 году

Российская делегация распространила в ОБСЕ данные об убийствах киевским режимом гражданских лиц с применением беспилотных летательных аппаратов в 2024 году. Об этом на пленарном заседании Форума организации по сотрудничеству в области безопасности сообщил член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев. Его слова привело РИА «Новости» .

Дипломат отметил, что брошюру под названием «Массовое убийство киевским режимом мирных жителей: беспилотники (2024 год)» подготовила группа посла по особым поручениями МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника. В сборнике задокументированы подробные сведения с использованием фото- и видеоматериалов.

«Именно киевский режим стал применять беспилотные системы для совершения осознанных, повторю — осознанных, преднамеренных и циничных преступлений против мирных граждан», — заявил Бушуев.

По информации дипломата, с начала 2024 года из-за атак беспилотников ВСУ погибли 124 мирных жителя, минимум 723 гражданских получили ранения. Среди погибших — девять детей, еще 34 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести.

Украина совершила массовую атаку беспилотниками рано утром 18 сентября на город Торопец Тверской области. Пострадали 17 человек, в том числе трое детей.