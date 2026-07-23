Россия продолжает контакты с США по рабочим каналам, сообщил Песков

Песков: Россия продолжает контакты с США по рабочим каналам

Россия продолжает общаться с США на тему по урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

«Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцами», — отметил Песков.

Он выразил надежду, что переговорщики Соединенных Штатов, закончив с другими делами, смогут приехать в Москву и продолжить очное общение.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры в Маниле. Их встреча длилась 35 минут.

Обмен мнениями носил закрытый характер, а публичные комментарии ограничились дежурными фразами о важности поддержания каналов связи.