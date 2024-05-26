Контакты «арктической пятерки» прервали

МИД: контакты «арктической пятерки» прерваны, но не по инициативе России

Контакты «арктической пятерки» по вопросам континентального шельфа в настоящее время прерваны. Об этом РИА «Новости» сообщил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

В этом формате принимали участие Россия, США, Норвегия, Канада и Дания.

«Так называемая арктическая пятерка совместно обсуждала проблемные вопросы, информировала друг друга о готовящихся шагах и снимала возникающие озабоченности. Сейчас механизм отсутствует, контакты прерваны, но не по инициативе России», — сказал дипломат.

Мусихин добавил, что США и другие представители «пятерки» добровольно лишили себя возможности обсуждать эти серьезные вопросы в доверительном ключе.

Замглавы МИД России Александр Грушко отмечал, что НАТО планирует усилить присутствие в Арктике и сформировать в регионе новые командные цепочки. По его словам, страна соразмерно ответит на возможные угрозы.