Лавров предупредил Рубио о начале системных ударов по объектам ВСУ в Киеве

Российская армия начинает регулярные удары по объектам в Киеве, которые используются для нужд украинских военных. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Марко Рубио во время телефонного разговора, детали беседы опубликовала пресс-служба российского внешнеполитического ведомства на официально сайте .

Российский министр порекомендовал американской стороне вывезти своих дипломатов из украинской столицы. Информацию передали США по поручению президента России Владимира Путина.

Глава российского МИДа в беседе с Рубио указал и на то, что «нахрапистые усилия евроэлит» и руководства Киева разрушают достигнутые в Анкоридже соглашения.

МИД России 25 мая предупредил, что российская армия будут наносить удары по оборонным предприятиям, «центрам принятия решений» и командным пунктам в Киеве.

Эти шаги предпринимаются в ответ на удар по общежитию в ЛНР. После атаки ВСУ в Луганской Народной республике объявили траур.