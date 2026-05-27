Россия подписала с Афганистаном важный военно-технический документ

Россия и Афганистан договорились о сотрудничестве. Стороны подписали соглашение в военно-технической сфере на Международном форуме безопасности в Московской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственного корреспондента.

Что именно содержится в документе, не раскрывалось. Перед подписанием соглашения секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу провел переговоры с афганским министром обороны Мохаммадом Якубом.

Глава военного ведомства Афганистана отметил, что Кабул дорожит связями с Москвой. По его словам, у двух стран долгая совместная история, и сейчас эти отношения выходят на новый, расширенный уровень.

В ходе встречи Сергей Шойгу высказался в адрес западных стран. Он выразил убеждение в том, что США и Европа обязаны немедленно снять блокировку с активов Афганистана.

Секретарь Совета безопасности России также счел, что Запад обязан признать вину за все 20 лет своего военного присутствия на афганской территории. По мнению российского политика, именно иностранные коалиции должны полностью оплатить восстановление разрушенной страны.

После того как американские войска покинули Кабул, США заморозили около семи миллиардов долларов, принадлежащих Центральному банку Афганистана. Вашингтон удерживает эти деньги на зарубежных счетах.

Международный форум по безопасности проходит в Одинцове на нескольких площадках. Мероприятие завершится 29 мая.