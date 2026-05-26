Международный форум по безопасности пройдет в Одинцове до 29 мая

Международный форум по безопасности пройдет на площадках «Лайв Арена» и Центрального парка «Патриот» в Подмосковье с 26 по 29 мая. В нем примут участие более 140 делегаций более чем из 120 стран. Мероприятие состоится под эгидой Совета безопасности России.

Первым мероприятием форума станет конференция по противодействию неоколониализму как приоритетному направлению обеспечения безопасности стран мирового большинства.

На полях форума подпишут 10 соглашений и меморандумов по линии аппарата Совета Безопасности и федеральных органов исполнительной власти.

В рамках мероприятия состоится международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдут шесть многосторонних встреч, а также конференции, стратегические сессии и выставки.

На форум направили делегации почти все страны Африки, партнеры из ШОС, БРИКС, АСЕАН, большинство государств Ближнего Востока и Латинской Америки.

Также 26 мая состоятся круглые столы и дискуссия о террористических методах киевского режима. Вместе с тем пройдет выставка Роскосмоса в честь 65-летия первого полета человека в космос.

Росатом представит макет системы физической защиты объектов использования атомной энергии, мобильную систему видеонаблюдения и многое другое. Также экспозиции организуют Минздрав и предприятия ВПК. Свой стенд также подговило Подмосковье.

Противодействие нелегальной миграции и сохранение духовно-нравственных ценностей обсудят 27 мая. А 28 мая под председательством Секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу откроется XIV международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.