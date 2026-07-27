Россия ответит на санкции Норвегии

Российская сторона ответит на недавно введенные Норвегией санкции. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Осло Николай Корчунов.

Норвегия расширила ограничения против России в середине июля. Новые меры затронули энергетический сектор, финансовые институты и правила въезда.

Корчунов назвал норвежские санкции нелегитимными и отметил, что Москва уже принимает ответные контрсанкционные меры. О каких именно шагах идет речь, дипломат не уточнил.

В конце июля Евросоюз принял 21-й пакет санкций против России, включающий ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц.