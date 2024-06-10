Россия отозвала аккредитацию у журналистки московского бюро Австрийского радио

МИД РФ отозвал аккредитацию у журналиста ORF в ответ на действия Австрии

Россия отзовет аккредитацию у журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения (ORF) Марии Книпс-Виттинг. Информацию об этом опубликовали на сайте Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве объяснили, что такой шаг необходим в качестве ответной меры на действия Австрии.

«Десятого июня ей предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и в ближайшее время выехать с территории РФ», — сказано в публикации.

В МИД отметили, что если Австрия «продолжит практику дискриминации российских журналистов», то реакция на эти действия коснется и австрийских представителей СМИ.

Ранее стало известно, что официальным делегациям России и Белоруссии не позволили принять участие в памятных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине освобождения концлагеря Маутхаузен в Австрии. Кроме того, спонсоры этих мероприятий «рекомендовали воздержаться» от участия организациям российских соотечественников в стране.