Российскую делегацию не пустят почтить память узников Маутхаузена | 360°

Мир 25 апреля 2024, 20:31 Российскую делегацию не пустят почтить память узников Маутхаузена России отказали в участии в мероприятии в честь освобождения Маутхаузена РИА «Новости»

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Официальным делегациям России и Белоруссии отказали в участии в памятных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине освобождения концлагеря Маутхаузен в Австрии. Об этом сообщила пресс-служба российской дипмиссии в Вене.

«Австрийский комитет Маутхаузена (АКМ) заявил об отказе (в очередной раз) официальным делегациям Российской Федерации и Республики Беларусь в участии в традиционных мероприятиях по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря», — сообщили в посольстве.

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По словам дипломатов, организаторы также «рекомендовали воздержаться» от участия организациям российских соотечественников в Австрии. При этом комитет готов приветствовать на памятном мероприятии бывших узников концлагеря и их родственников.

«В свете весьма преклонного возраста переживших трагедию лиц, состояния их здоровья и непреодолимых в современных реалиях препятствий логистического или хотя бы визового порядка издевательский дух подобного рода „приглашений“ совершенно очевиден», — возмутились в посольстве.

В системе лагерей Маутхаузена погибли 32 180 советских граждан — как военнопленных, так и мирных жителей. В том числе в этом концлагере был замучен до смерти генерал Дмитрий Карбышев.

В апреле 2022 года организаторы памятных мероприятий также отозвали приглашение России.