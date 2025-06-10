Россия отменила повышенные пошлины на лечебное питание из недружественных стран

Правительство отменило завышенные ставки ввозных таможенных пошлин на диетическое, лечебное и специализированное питание, поступающее из стран, вводящих санкции против России. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Такая продукция необходима недоношенным и маловесным новорожденным, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией», — заявили в документе.

Мера направлена на поддержание ассортимента и доступности социально значимой продукции для россиян.

Ранее в силу вступил запрет на продажу просроченных лекарств в аптеках. Теперь организации должны сканировать препараты перед продажей, если аппарат обнаружит минимальную просрочку, то транзакцию автоматически заблокируют. Это стало возможно из-за обновления системы МДЛП.