Запрет на продажу просроченных лекарств в аптеках вступил в силу в России

Ассоциация российских фармацевтических производителей анонсировала внедрение новейшей технологии мониторинга срока годности медикаментов. Нововведение обеспечит полную защиту покупателей от приобретения просроченной продукции, сообщил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в беседе с ИА НСН .

Теперь аптеки обязаны сканировать препараты перед продажей, и в случае обнаружения даже минимальной просрочки товара кассовая техника автоматически заблокирует транзакцию. Это стало возможным благодаря обновлению системы МДЛП (мониторинга движения лекарственных препаратов).

По словам Дмитриева, данная мера аналогична контролю качества продуктов питания в крупных супермаркетах, где реализация товаров с истекшими сроками хранения невозможна. Изменение законодательства закрепило принадлежность аптек к сфере здравоохранения, повысив ответственность организаций за качество продаваемых препаратов.