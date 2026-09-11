Россия обсуждает с Китаем создание Русского дома в Даляне

Россия ведет переговоры с китайской стороной о создании Русского дома в Даляне. Об этом на форуме малого и среднего бизнеса заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, сообщило РИА «Новости» .

«То, что касается Русского дома, мы вели переговоры с мэрией в Даляне, с руководством провинции Ляонин, но пока до каких-то конкретных договоренностей не дошли», — заявил он.

Титов уточнил, что на Русской улице в Даляне уже существует объект, где работают русские магазины. Там же находится здание бывшего русского мэра, которое сейчас ремонтируют.

Россия предложила свои условия, но полученный из Даляня ответ Москву не устроил, поэтому переговоры продолжаются. Ранее Титов сообщал, что проект Русского дома в Сиане находится в активной стадии.

Ранее глава Россотрудничества Игорь Чайка подписал соглашение об открытии 11 Русских домов, восемь из которых расположены в Африке.