Россия нашла замену европейскому рынку для сжиженного газа

Российские компании перенаправят часть поставок сжиженного природного газа из Европы в дружественные страны в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, выступая перед журналистами.

«Наши компании рассматривают возможности, не дожидаясь очередных ограничений со стороны Европы, заключать новые долгосрочные контракты с нашими партнерами», — сказал Новак.

Он уточнил, что компании уже прорабатывают варианты переориентации части поставок из Европы на азиатских покупателей. По словам вице-премьера, объемы газа направят в Китай, Индию, Таиланд и Филиппины.

В дружественных странах наблюдается стабильно высокий спрос на энергоносители. Заключение долгосрочных контрактов позволит обеспечить надежные поставки на новые рынки.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев иронично поинтересовался у канцлера Германии Фридриха Мерца, где немцы планируют найти новые источники нефти и газа. Вопрос прозвучал на фоне кризиса на Ближнем Востоке.