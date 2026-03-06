«Где бы они могли быть?» Дмитриев жестко поддел Мерца после высказываний о нефти

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев иронично поинтересовался у канцлера Германии, где та планирует найти новые источники нефти и газа. Этот вопрос он написал в соцсети X , комментируя недавнее заявление Фридриха Мерца.

Немецкий канцлер сказал, что стране необходимо отыскать новые источники энергоносителей.

«Да, вам определенно нужны новые источники нефти и газа, в связи с тем, что вы проводите уничтожение своей промышленности, даже не удосужившись подготовиться к энергетическому коллапсу. Канцлер Мерц, есть у вас мысли, где бы они могли быть — эти источники нефти и газа?» — обратился к немецкому лидеру Дмитриев.

По данным европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры, запасы газа в германских хранилищах к 23 февраля опустились до 20,71%.

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке в Германии резко подскочили цены на бензин и дизельное топливо. В связи с этим немцы в соцсетях призывают сменить правительство и голосовать за партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) на всех следующих выборах.