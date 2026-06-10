Россия может запустить прямые авиарейсы в популярную страну

Между Россией и Бразилией могут запустить прямые авиарейсы. О деталях такого плана рассказал «Известиям» бразильский посол в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

По его словам, разговоры о возобновлении прямого авиасообщения уже перешли в практическую плоскость. Соответствующее решение сначала примут власти обеих стран. Только после этого в работу включатся авиакомпании.

Когда именно запустят самолеты из Москвы в Рио-де-Жанейро, неизвестно. Пока неясно, какой концерн сможет взять на себя работу на трансатлантическом маршруте.

«Известия» предположили, что шансы на успех у такого проекта есть. Россияне все чаще интересуются туризмом в Латинской Америке. Бразилия могла бы стать удобным хабом для путешествий по всему континенту.

В 2011 году прямой рейс из Москвы в Рио-де-Жанейро уже пыталась запускать компания «Трансаэро». Лайнеры летали всего несколько месяцев. Проект закрыли из-за убытков.

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