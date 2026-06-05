Чемезов на ПМЭФ назвал авиакомпании, которые первыми получат SJ-100

Первые российские самолеты SJ-100 получат авиакомпании «Азимут» и Red Wings. Об этом на ПМЭФ-2026 заявил глава Ростеха Сергей Чемезов, сообщил ТАСС .

«Большую часть самолетов, я думаю, мы направим в „Азимут“ и Red Wings», — сказал он.

По словам Чемезова, соглашения подписаны с компанией «Авиакапиталсервис» и ГТЛК.

Ранее стало известно, что Росавиация выдала сертификат типа на двигатель ПД-8 для SJ-100. Документ подтверждает соответствие заявленным техническим характеристикам и нормам летной годности.

Ожидается, что серийный выпуск самолетов SJ-100 запустят в 2027 году. К началу мая нынешнего года «Суперджет» прошел 80% программы сертификационных полетов.