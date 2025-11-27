Россия исключила присутствие «коалиции желающих» на Украине

Размещение сил так называемой «коалиции желающих» на территории Украины не рассматривается и противоречит логике мирного процесса, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«В Европе настаивают на присутствии некоей „коалиции желающих“ на Украине, что абсолютно исключено и что подрывает весь смысл и содержание мирного соглашения», — привел его «Интерфакс».

Грушко подчеркнул, что Москва не видит перспектив участия Евросоюза в переговорах по урегулированию в рамках «плана Трампа».

Позиция ЕС, добавил замминистра, противоречит целям достижения мира, которые невозможны без устранения первопричин конфликта. Он добавил, что таким образом Европа сама себя вычеркивает из процесса.

Под «коалицией желающих» подразумевают объединение стран, оказывающих Украине военную помощь. Инициатива, которую поддерживают десятки государств и координирует Великобритания при участии Франции и Германии, предполагает, что после окончания активных боевых действий может быть рассмотрен вопрос о размещении на украинской территории международных миротворческих сил.

Посол России в Великобритании Андрей Келин в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» утверждал, что у Великобритании больше нет денег на дальнейшее финансирование Украины. По его мнению, оказать поддержку Киеву смогут только США, Франция и Германия.