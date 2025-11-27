У Великобритании больше нет денег на дальнейшее финансирование Украины. Об этом в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

«С деньгами [у Великобритании] очень плохо. Своих денег нет практически. Вот отсюда все разговоры: давайте заберем суверенные активы РФ», — отметил он.

Дипломат добавил, что Британия перестанет направлять республике деньги в начале будущего года, так как не может забрать средства из внутренних резервов.

По мнению Келина, оказать поддержку Украине смогут только США, Франция и Германия. Несмотря на это, в Британии продолжают «хорохориться» и высказываться от помощи со стороны «коалиции желающих» из 30 государств.

«Если США не окажут серьезное содействие в этом плане, то надеяться особенно не на кого», — уточнил посол.

Ранее дипломат сообщил об оторванности британского политического истеблишмента от реальности. По его мнению, в Лондоне знают о текущем треке переговоров по Украине и понимают примерные очертания будущих мирных соглашений.