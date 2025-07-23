Российская и украинская делегации прибыли во дворец Чираган в Стамбуле. Об этом сообщает RT.

Нескольких журналистов пригласили во дворец Чираган в Стамбуле, чтобы снять протокольную часть переговоров России и Украины.

«Это говорит о том, что скоро все начнется», — отметили в сообщении.

Как ожидается, переговорщики обсудят обмен военнопленными, проекты меморандумов и дальнейшие шаги по урегулированию конфликта.

На предыдущем этапе стороны представили друг другу предложения по выходу из кризиса. Сейчас делегации планируют детально проработать полученные документы.

Главная цель украинской стороны — попытка добиться согласования личной встречи между президентами Владимирами Зеленским и Путиным.