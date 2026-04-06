Россия и Саудовская Аравия отменят визы с 11 мая

Соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу с 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Теперь россияне смогут въезжать в королевство на 90 дней в году при условии, что не будут там жить, учиться или работать. При этом для хаджа или умры по-прежнему необходима особая виза. Также 90 дней в России смогут находиться и саудовцы.

Соглашение подписали в Эр-Рияде 1 декабря прошлого года.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет и дальше развивать двустороннее сотрудничество со странами Персидского залива. Он отметил, что в Кремле дорожат отношениями с государствами этого региона, в том числе и с Саудовской Аравией.