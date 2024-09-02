Россия и Монголия обсудят соглашение о льготном обеспечении топливом

Путин: Россия и Монголия обсуждают соглашение о льготном топливе и ГСМ

Россия и Монголия согласуют вопрос льготных поставок топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Улан-Батор. Об этом рассказал президент Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор». Беседу опубликовали на сайте Кремля .

Он отметил, что российская сторона всегда готова откликнуться на просьбы партнеров из Монголии насчет поставок топлива и ГСМ по низким ценам.

«Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения», — подчеркнул российский лидер.

Путин назвал Монголию близким соседом и давним другом. Он подчеркнул, что развитие всестороннего взаимовыгодного партнерства с монгольской стороной является одним из приоритетов внешней политики России на евразийском направлении.

В интервью он затронул тему Украины. По его словам, политика СССР сыграла негативную роль в ситуации с республикой. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев фактически подарил республике Крым, который в то время входил в состав РСФСР, добавил он.