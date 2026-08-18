Россия и Мьянма подписали совместную декларацию о противодействии санкциям

Совместную декларацию о противодействии санкциям, а также о смягчении негативных последствий этих ограничений подписали Россия и Мьянма во время официального визита президента страны Аун Хлайна в Россию, сообщил ТАСС .

Декларациями обменялись глава российского МИД Сергей Лавров и его коллега У Тин Маун Све. Также представители стран подписали меморандум о сотрудничестве в области радиоэлектронной промышленности и цифровых технологий.

Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил перспективы сотрудничества с бывшей Бирмой. Лидер также поблагодарил главу Мьянмы за содействие в развитии отношений с АСЕАН.