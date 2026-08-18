Путин на встрече с президентом Мьянмы высоко оценил перспективы сотрудничества

У России и Мьянмы есть хороший задел для экономического сотрудничества, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с мьянманским коллегой Мин Аун Хлайном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Безусловно, нужно поработать на экономическом треке, здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты», — отметил президент. Он добавил, что также развивается сотрудничество по вопросам безопасности.

Путин поблагодарил главу Мьянмы за содействие в развитии отношений с АСЕАН.

Мин Аун Хлайн также выразил благодарность за поддержку на международной арене и помощь во время прошлогоднего землетрясения.

В июле Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Мьянма Мьо Моу Аун посетил парк «Патриот» в Подмосковье. Делегация осмотрела музейный комплекс «Дорога памяти» и Главный храм Вооруженных сил России.