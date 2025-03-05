Россия и Мьянма обсудили оборонное сотрудничество

Глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов встретился с премьер-министром и верховным главнокомандующим Мьянмы Мин Аунг Хлайнгом. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

В ходе переговоров Белоусов отметил, что итоги визита главы Мьянмы в Москву, включая встречу с президентом России Владимиром Путиным, стали важным шагом для углубления двустороннего сотрудничества.

Он также подчеркнул, что взаимодействие оборонных ведомств России и Мьянмы охватывает широкий круг вопросов, что подтверждает высокий уровень доверия между странами.

Министр обороны России выразил готовность детально обсудить актуальные темы военного сотрудничества.

«Ваш визит в Россию и итоги встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, несомненно, послужат углублению разнопланового сотрудничества между нашими странами», — заявил Андрей Белоусов.

В ответ Мин Аунг Хлайнг отметил значимость российского военного ведомства не только для страны, но и на международной арене. Он также констатировал, что под руководством Белоусова Министерство обороны России добивается впечатляющих результатов.

Премьер-министр Мьянмы указал, что переговоры дадут обеим сторонам возможность детально проработать совместные инициативы в сфере обороны и военно-технического взаимодействия.

Во вторник, 4 марта, российский президент Владимир Путин принял в Москве премьера Мьянмы. По итогам встречи стороны формализовали строительство российскими силами малой АЭС в Мьянме.