Россия и Мьянма обсудили оборонное сотрудничество
Глава Минобороны РФ Белоусов провел переговоры с премьером Мьянмы
Глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов встретился с премьер-министром и верховным главнокомандующим Мьянмы Мин Аунг Хлайнгом. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
В ходе переговоров Белоусов отметил, что итоги визита главы Мьянмы в Москву, включая встречу с президентом России Владимиром Путиным, стали важным шагом для углубления двустороннего сотрудничества.
Он также подчеркнул, что взаимодействие оборонных ведомств России и Мьянмы охватывает широкий круг вопросов, что подтверждает высокий уровень доверия между странами.
Министр обороны России выразил готовность детально обсудить актуальные темы военного сотрудничества.
«Ваш визит в Россию и итоги встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, несомненно, послужат углублению разнопланового сотрудничества между нашими странами», — заявил Андрей Белоусов.
В ответ Мин Аунг Хлайнг отметил значимость российского военного ведомства не только для страны, но и на международной арене. Он также констатировал, что под руководством Белоусова Министерство обороны России добивается впечатляющих результатов.
Премьер-министр Мьянмы указал, что переговоры дадут обеим сторонам возможность детально проработать совместные инициативы в сфере обороны и военно-технического взаимодействия.
Во вторник, 4 марта, российский президент Владимир Путин принял в Москве премьера Мьянмы. По итогам встречи стороны формализовали строительство российскими силами малой АЭС в Мьянме.