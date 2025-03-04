Путин принял в Кремле премьера Мьянмы и сделал заявление об АЭС

Путин объявил о почти полном совпадении взглядов России и Мьянмы

Россия построит атомную электростанцию в Мьянме. Об этом на встрече с премьером Мин Аун Хлайном рассказал российский президент Владимир Путин, список подписанных сторонами документов опубликовали на официальном сайте пресс-службы Кремля.

На той же встрече лидер России отметил совпадение и близость позиций Москвы и Нейпьидо по ключевым вопросам глобальной повестки. Он подчеркнул, что координация на многосторонних площадках между двумя странами будет расширяться.

В ходе переговоров Россия и Мьянма подписали и несколько других документов. В их числе — соглашение по взаимопониманию между контролирующими ядерную безопасность организациями, аналогичное соглашение в космической сфере, договоренность о поощрении и защите инвестиций.

Власти двух стран договорились также сотрудничать в области спорта и здравоохранения. Подписали протокол между таможенными ведомствами и соглашение о взаимном признании образования, ученых степеней и квалификации.

Мьянма неоднократно высказывалась в поддержку России. В 2022 году генерал этой страны отметил, что российская сторона имела полное право действовать для защиты своих национальных интересов.