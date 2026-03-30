Россия и ЕАЭС продолжат сотрудничество в таможенном администрировании
Россия и другие страны ЕАЭС продолжат расширять взаимоотношения в сфере таможенного администрирования. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства, говоря об итогах поездки в Шымкент на Евразийский межправительственный совет.
«Это необходимо для развития нашего общего рынка, обеспечения свободы движения товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов», — добавил глава правительства.
Он поручил министрам наращивать сотрудничество со странами союза.
Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре обсудили двусторонние отношения и договорились развивать их дальше. Российского лидера в конце мая ждут в Астане с государственным визитом.