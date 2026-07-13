Россия и Азербайджан нормализовали отношения

Алиев заявил о нормализации отношений России и Азербайджана

Азербайджан и Россия нормализовали отношения, они развиваются позитивно. Об этом на открытии IV Шушинского глобального медиафорума заявил глава республики Ильхам Алиев.

По его словам, Азербайджан придает отношениям с Россией большое значение, а трудности остались позади.

«Я бы сказал, что отношения полностью нормализовались», — подчеркнул политик.

Алиев добавил, что на уровне правительств, администраций президентов и МИД между странами есть активные связи.

«Все развивается нормально, мы этим довольны. Отношения охватывают как традиционные сферы сотрудничества, так и новые направления. Особое значение имеют вопросы транспорта. Гуманитарное сотрудничество и торговля относятся к числу важных направлений», — заключил азербайджанский лидер.

Ранее Алиев поздравил коллегу Владимира Путина с Днем России.