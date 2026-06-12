Алиев поздравил Путина с Днем России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского коллегу Владимира Путина и всех граждан страны с Днем России. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«В поздравлении Алиев отметил, что отношения между Азербайджаном и Россией основаны на традициях дружбы и взаимного уважения», — подчеркнули в канцелярии.

Также Алиев указал на активное развитие культурно-гуманитарных и межрегиональных связей, торгово-экономического сотрудничества.

«Президент выразил уверенность, что совместные усилия будут способствовать укреплению отношений в духе стратегического партнерства», — заключили в пресс-службе.

Ранее в парке Тель-Авива местные жители развернули гигантский российский триколор в честь праздника. Общая площадь полотна с национальной символикой России составила порядка 600 квадратных метров.