Ушаков: Россия даст США сигнал по мораторию на удары по энергообъектам

Россия доведет до партнеров из США «определенные сигналы» по ситуации с мораторием на удары по энергетическим объектам в рамках российско-украинского конфликта. Об этом «Интерфаксу» сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Да, до американцев будет доведен определенный сигнал, что делать дальше», — заявил собеседник агентства.

Обсуждать тему моратория нужно с американцами, отметил Ушаков и напомнил, что приказ о прекращении атак на энергообъекты Украины президент Владимир Путин отдал во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом.

Украинские боевики даже не пытаются создать видимость, что соблюдают мораторий. Ежедневно Минобороны России публикует статистику ударов по российским энергетическим объектам. За прошедшие сутки ВСУ совершили 10 атак на объекты российской энергетики. Нападениям подверглись объекты в Белгородской, Брянской, Запорожской, Рязанской, Тверской, Курской и Тульской областях.