Россия дала жесткий и неожиданный ответ на санкции Японии

Решение приняли на фоне продолжающегося санкционного давления со стороны Токио, уточнили в российском ведомстве.

В «черный список» также попали посол Японии на Украине Масаси Накагомэ, экс-посол Кунинори Мацуда, руководители Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) и крупные бизнесмены, включая глав IHI Corporation, ISUZU Motors Limited, Prodrone Co., Ltd и Cyberdyne, Inc.

Российское внешнеполитическое ведомство констатировало, что речь идет исключительно об ответных мерах — реакция обусловлена последним пакетом японских рестрикций, которые ввели 10 января 2025 года. Въезд указанным в списке гражданам Японии запрещен навсегда.

Первые санкции в отношении России Япония ввела еще в 2014 году. В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, ограничения ужесточили. Японские власти несколько раз расширяли рестрикции.

Летом 2024 года МИД РФ запретил въезд главе совета директоров Toyota и еще 12 гражданам Японии в ответ на санкции. Уже в январе 2025 года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вновь обратил внимание на недружественную политику японских властей.