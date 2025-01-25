Песков обратил внимание на недружественную позицию Японии

Руководство Японии занимает крайне недружественную позицию по отношению к России. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он ответил на высказывание премьер-министра Японии Сигэру Исиба о намерении урегулировать «территориальную проблему» и заключить с Россией мирный договор, несмотря на текущие сложности во взаимодействии двух стран. Вопреки заявлению японского политика, России не поступали сигналы о готовности налаживать двусторонние отношения, объяснил пресс-секретарь президента.

«Япония занимает ярко выраженную недружественную позицию в отношении нашей страны», — подчеркнул Песков.

Ранее в выступлении перед парламентом Исиба отметил, что отношения с Россией сейчас «переживают тяжелые времена». Он выразил надежду, что государства заключат мирный договор и решат территориальные разногласия.