Россия исчерпала лимит веры в желание Запада договариваться. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш в Мапуту, его слова передал ТАСС .

Министр отметил, что Запад продолжает настаивать на переговорах. Он напомнил, что переговорные решения, заключенные в в 2014, 2015, 2019 годах под гарантии Запада, были нарушены самими же Западом.

«Они оказались ложными. <… > Верить Западу в том, что он хочет переговорных решений, больше не будем, этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно», — подчеркнул российский министр.

Лавров 9 июля прибыл с рабочим визитом в Мозамбик. Республика стала третьим государством в африканском маршруте министра.