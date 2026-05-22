Россельхознадзор заявил о проблемах с овощами и фруктами из Армении

Проблема с поставками из Армении затронула не только цветы, но и овощи, и фрукты. Об этом в эфире «Вестей» заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Ситуацию он объяснил фитосанитарными требованиями и заявил, что контрагент не выполнил российских требований по безопасности. В Армению отправили группу инспекторов.

«Там они работают, неделю будут работать еще. И по результатам этой инспекции будем принимать решение», — добавил Данкверт.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что Россельхознадзор выявил 135 случаев заражения цветов из Армении. Почти во всех из них нашли калифорнийский трипс, еще по одному случаю инфицирования — черной цитрусовой и табачной белокрылками. С сегодняшнего дня поставки приостановлены.