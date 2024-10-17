Россельхознадзор ограничил ввоз дынь, томатов и пшеницы из Казахстана

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз некоторых продуктов из Казахстана. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Речь идет о пшенице, чечевице, семенах льна, томатах, перцах и дыне.

«При этом допускается транзит пшеницы, семян льна и чечевицы при условии оформления казахстанскими представителями фитосанитарных сертификатов непосредственно на страну конечного назначения», — добавили в Россельхознадзоре.

Решение приняли из-за непринятия мер компетентными органами Казахстана с целью обеспечения фитосанитарной безопасности в России.

Ранее Россельхознадзор назвал фермерскую продукцию более безопасной по сравнению с агрохолдингами.