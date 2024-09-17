Россельхознадзор: фермерская продукция более безопасная по сравнению с агрохолдингами

В продукции, производимой фермерами, меньше нарушений по сравнению с продукцией агрохолдингов. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Лабораторные исследования показали, что несоответствия по качеству, включая фальсификацию и наличие консервантов, были обнаружены в 3,5% товаров фермерского производства и в 3,62% продукции агрохолдингов. Основные нарушения для обеих категорий связаны с остатками лекарственных средств, запрещенными консервантами, использованием неподходящих пищевых добавок, микробиологическими нарушениями, а также случаями фальсификации продукции.

Кроме того, специалисты Россельхознадзора провели анализ безопасности зерна и его переработанных продуктов, где агрохолдинги оказались в более выгодной позиции. По итогам 2023 года 11,4% проб от фермеров не соответствовали стандартам качества и безопасности, в то время как у агрохолдингов этот показатель составил 7,6%.

Таким образом, продукция крупных товарных хозяйств имеет несоответствия требованиям безопасности по остаточному содержанию пестицидов в 1,5 раза реже, и фермерские продукты не всегда гарантируют лучшее качество и безопасность.