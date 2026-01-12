Роскомнадзор выявил нарушения закона у 33 операторов связи

Роскомнадзор обвинил более 30 операторов связи в пропуске запрещенного трафика

Роскомнадзор выявил нарушения при установке технических средств противодействия угрозам у 33 операторов связи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате по их сетям прошел запрещенный трафик. Четверым нарушителям уже выписали штрафы по итогам судебных разбирательств, по шестерым дела рассматриваются.

За повторные нарушения ведомство пригрозило уголовной ответственностью и лишением свободы на срок до трех лет.

В декабре Роскомнадзор изменил подход к блокировке запрещенного контента. Он обновил настройки систем противодействия киберугрозам, что привело к перебоям в работе VPN.

Теперь пользователям стало сложнее получать доступ к средствам обхода блокировок.