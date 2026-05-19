Росатом запланировал подписать три меморандума во время визита Путина в Китай

Лихачев: Росатом планирует подписать три меморандума в ходе визита Путина в КНР

Росатом подпишет три меморандума в ходе визита президента Владимира Путина в Китай. Такое заявление сделал глава госкорпорации Алексей Лихачев, его слова передало РИА «Новости» .

«Мы подписываем с департаментом науки и технологий соглашение о работе в сфере термоядерной энергетики, термоядерных исследований», — отметил Лихачев.

Он добавил, что в числе прочего стороны подпишут меморандум о развитии кадрового потенциала для атомной энергетики. Лихачев подчеркнул, что Росатом готов поделиться с китайскими коллегами своим опытом.

Также Росатом подпишет с Китайской академией наук соглашение о работе в прорывных направлениях, в том числе в квантовых исследованиях.

Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая. Китай выразил уверенность, что дружба между Пекином и Москвой еще больше укрепится. Это заявление прозвучало в первый день визита российского президента в страну.