Родители и опекуны детей-мигрантов, нежелательно пребывающих в России, получат такой же статус

Родители нежелательно пребывающих в РФ детей-иностранцев получат такой же статус

Иностранные граждане, дети которых признаны нежелательно находящимися на территории России, получат такой же статус. Это следует из приказа МВД России , размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Если иностранный гражданин не достиг 18-летнего возраста, то при подготовке материалов и проекта решения о нежелательности пребывания такого гражданина одновременно осуществляется подготовка материалов и проекта решения о нежелательности пребывания в отношении находящегося в Российской Федерации иностранного гражданина, являющегося его законным представителем», — сообщается в документе.

Этот приказ начнет действовать с 5 февраля 2025 года.

Нахождение иностранца в России, согласно закону, признается нежелательным в случае нарушений при въезде в страну, если отсутствуют документы, которые подтверждают право на пребывание или проживание в государстве, если иностранец не покинул страну по истечении допустимого срока, а также в случае нарушения транзитного проезда.

Помимо этого, поводом для такого решения может стать то, что человек создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, общественному порядку или здоровью населения. Также в список причин входят и случаи, когда иностранец стал угрозой для защиты основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов других лиц.

Если иностранного гражданина наделили статусом о нежелательности пребывания или проживания в России, то он обязан выехать из страны в отведенный срок, иначе его депортируют.

Ранее стало известно, что с 1 апреля 2025 года начнут проверять детей мигрантов на знание русского языка. Целью инициативы стала реализация гарантий качества образования в стране