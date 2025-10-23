Рязанского мэра отстранили от должности

Мэра Рязани Виталия Артемова отстранили от должности в связи с проверкой, которую проводит антикоррупционный комитет региона. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской городской думы.

По распоряжению губернатора Павла Малкова комитет проверит достоверность поданной градоначальником декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова отстранила мэра от должности с 23 октября до 20 декабря.

Артемова назначили на этот пост в 2010 году. До этого он был министром топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, а с 1993 по 2004 год работал в ОАО «Рязаньэнерго» на различных должностях.

Ранее суд в Сочи постановил изъять около 60 объектов недвижимости, которые принадлежат экс-депутату Госдумы Юрию Напсо и его родственникам. Он удовлетворил иск прокуратуры, поданный в рамках борьбы с нарушением антикоррупционного законодательства.