Рябков заявил об отказе США обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

США не готовы обсуждать восстановление прямого авиасообщения с Россией до достижения договоренностей по Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью Ольге Скабеевой в эфире программы «60 минут».

«Пока именно в этой сфере сдвигов нет», — подчеркнул замглавы ведомства.

По его словам, в Вашингтоне прямо увязывают этот вопрос с украинским урегулированием. Американская сторона, как отметил Рябков, предлагает сначала договориться по Украине и лишь после этого возвращаться к теме авиаперелетов.

Аналогичную позицию США занимают и по вопросу российской дипломатической собственности на своей территории. По словам замглавы МИД, конкретного ответа Москва не получает: американская сторона ограничивается формулировками о том, что вопрос «рассматривается». При этом Россия, как отметил Рябков, намерена и дальше добиваться решения этой проблемы.

Также Рябков заявил, что украинский план урегулирования, который обсуждался ранее, существенно отличается от того, что разрабатывается в сотрудничестве с американской стороной.