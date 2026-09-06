Рябков не исключил возможности трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая

Тему проведения трехсторонней встречи лидеров России, Китая и Соединенных Штатов обсуждают публично, но о подготовке к ней говорить рано, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Об этом сообщил ТАСС .

Дипломат отметил, что идея о трехсторонних переговорах уже вброшена в публичное пространство.

«Говорить о том, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением», — добавил Рябков.

По его словам, главный вопрос — каким содержанием могут быть наполнены такие переговоры, что от них можно ждать на выходе. Хотя форматы, особенно на высшем уровне, сами по себе весьма значимы и посылают нужные сигналы, как, например, формат Россия — Индия — Китай.

«Но трехсторонний формат с участием лидеров России, Китая и США до сих пор не практиковался. Я не могу ничего исключать, разумеется», — подытожил замминистра.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке.