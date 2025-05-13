«Результат партнерской работы». Путин оценил значимость корректировки оценки роста ВВП

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность корректировки оценки роста ВВП России за прошлый год до 4,3%. На онлайн- встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» он отметил успехи российского бизнеса, достигнутые в условиях санкционного давления.

«Это действительно результат совместной партнерской работы государства, бизнеса и трудовых коллективов. Своего рода сплав предпринимательской свободы, инициативы, квалификации рабочих, инженеров, специалистов самых разных направлений», — сказал президент.

Бизнес во многом способствует устойчивости и развитию российской экономики, отметил глава государства. В прошлом году, несмотря на трудности и внешнее давление, удалось достигнуть значительного роста, который стал важным не только для страны, но и для мировой экономики.

«В позапрошлом году 4,1% роста ВВП, а в прошлом году 4,3%», — добавил он.

Ранее Центробанк сообщил, что отношение внешнего долга России к ВВП по итогам 2024 года упало до рекордно низких 13%. В 2004 году показатель был на уровне 36%, в июне–сентябре 2016-го — 41%, а рекордный уровень зафиксировали в 1999 году — тогда он достиг 91%. В абсолютных цифрах сумма долга составляет 290,3 миллиарда долларов.