Режим ЧС техногенного характера ввели в Запорожской области

Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера ввели в Запорожской области из-за пожаров на полях, вызванных атаками беспилотников ВСУ. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«С начала июня по 1 июля 2026 года на территории области произошли массовые атаки беспилотных летательных аппаратов противника, в результате которых зафиксированы многочисленные пожары на полях с урожаем. Общая площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составляет 1479 гектаров», — отметил глава региона.

Балицкий подчеркнул, что такая ситуация создает угрозу экономической стабильности региона, поэтому решено ввести режим ЧС регионального уровня. Режим будет действовать с 00:00 9 июля и до особого распоряжения. Главам муниципалитетов поручили мониторить ситуацию на своей территории.

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