Президент России Владимир Путин во время поездки в Колумбийский университет беседовал с журналистом Майклом Бомом, отметившим его колоритные и меткие выражения. Архивные кадры опубликовал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин в телеграм-канале .

Путин посетил американский вуз в 2003 году, где встретился с его студентами и выпускниками. Бом тогда задавал ему вопросы на русском языке. Журналист признался, что ему очень нравится, как Путин «режет правду-матку».

«Мне очень нравится, как вы очень колоритно, очень метко выступаете, выражаетесь», — отметил он.

Путин в ответ пошутил, что не всегда удачно выражается.

В Нью-Йорке Бом учился в Школе международных отношений при Колумбийском университете. В России он не раз участвовал в политических шоу как зарубежный эксперт, в частности, на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Ранее американский сенатор Линдси Грэм, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, предложил вручить Путину награду «Человек года НАТО». Так он отметил заслуги российского лидера в объединении сената, что очень сложно сделать.