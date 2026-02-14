Грэм предложил вручить Путину награду «Человек года НАТО» за единодушие в сенате

Сенатор-республиканец Линдси Грэм на Мюнхенской конференции по безопасности в шутку призвал отметить заслуги президента России Владимира Путина перед НАТО. Об этом сообщил РБК .

По его словам, его законопроект о введении новых антироссийских санкций поддержали 85 сенаторов, а добиться такого единодушия по какому-либо вопросу достаточно сложно.

«Путин сделал для объединения нас в сенате больше, чем кто-либо в Америке», — пошутил Грэм.

По его словам, он бы вручил российскому лидеру награду «Человек года НАТО», если бы тот пришел и забрал ее.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор ранее призывал президента США Дональда Трампа взять свое правительство под контроль, чтобы такие люди, как Грэм, не втянули американцев в войну с Россией.