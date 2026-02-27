Решетников выступил за 10-летний срок давности для споров по приватизации
Министр экономического развития Максим Решетников предложил закрепить в Гражданском кодексе норму о сроках исковой давности по вопросам приватизации. Его слова привела «Российская газета».
«Срок давности в любом случае не может превышать 10 лет», — подчеркнул он.
При этом министр заявил, что такое ограничение не должно касаться стратегических предприятий, а также имущества, изъятого у осужденных за экстремизм или коррупцию.
Ранее Министерство государственного управления Московской области сообщило, что с начала года жители региона подали более 1,6 тысячи электронных заявлений, чтобы приватизировать муниципальное жилье.