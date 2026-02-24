Более 1,6 тысячи заявлений на приватизацию подали в Подмосковье с начала 2026 года

С начала 2026 года жители Московской области подали свыше 1,6 тысяч электронных заявлений на приватизацию муниципального жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления региона.

Услуга «Приватизация жилых помещений» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Жилье» — «Статус недвижимости». Оформить ее могут взрослые жители области, которые проживают в муниципальном жилье по договору социального найма.

Для подачи заявления необходимо выбрать соответствующее муниципальное образование, заполнить онлайн-форму и приложить требуемые документы. Если в приватизируемом помещении зарегистрировано несколько человек, потребуется согласие всех жильцов.

Услуга предоставляется бесплатно. Результат будет доступен в личном кабинете заявителя в течение 30 рабочих дней.

Подробнее об услуге можно узнать по ссылке: [Приватизация жилых помещений](https://uslugi.mosreg.ru/services/22139).