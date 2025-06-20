Решение кабмина о корректировке границ России на Балтике назвали своевременным

Решение правительства о корректировке границ России в Балтийском море своевременное. На это указал в Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Очень своевременный, внятный и исчерпывающий ответ на попытки балтийских лимитрофов, а затем уже и новоиспеченного генсека НАТО Марка Рютте объявить Балтику внутренним морем альянса», — подчеркнул сенатор.

Косачев напомнил, что недавно Рютте попытался объявить Черное море территорией НАТО, что доказывает агрессивность Североатлантичекого альянса.

Правительство России ранее скорректировало границы территориального моря страны на Балтике. Теперь исходная линия проходит от точки выхода линии сухопутного участка границы России с Литвой до точки выхода линии сухопутного участка границы с Польшей.